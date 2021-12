20. bis 24. Dezember 2021

Wir befinden uns in den letzten Tagen vor Weihnachten, mitten im großen Erzählbogen der sogenannten Geburtsgeschichten von Johannes und Jesus, erzählt vom Evangelisten Lukas. „Ihm gelingt ein vielschichtiges Werk der Dichtkunst, der Ver-dichtung von Wesentlichem, das sich nie erschöpfend aussagen lässt – in Sprache zu bringen, wie es ist, wenn Gott sich in der Geschichte aussagt. Oder anders gesprochen: Wenn Gottes Geistkraft, der Heilige Geist, in der Mitte des Einzelnen wie in der Gemeinschaft ist und wirkt“, sagt Sylvia Inou, die radio klassik-Impulsgeberin dieser Woche.

Sylvia Inou hat katholische Theologie in Wien und Paris studiert und fast dreißig Jahre lang als Religionslehrerin an Wiener Gymnasien unterrichtet. Seit 2017 ist sie an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems als Leiterin des Instituts für Christliche Religion verantwortlich für die Ausbildung katholischer, evangelischer, orthodoxer und freikirchlicher Studierender, die in ihrer jeweiligen Konfession ReligionslehrerIn werden möchten.

Montag, 20. Dezember 2021

Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären.

(Lk 1, 26-38)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 21. Dezember 2021

Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?

(Lk 1, 39-45)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Der Mächtige hat Großes an mir getan.

(Lk 1, 46-56)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 23. Dezember 2021

Die Geburt Johannes‘ des Täufers.

(Lk 1, 57-66)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 24. Dezember 2021

Heute ist euch der Retter geboren.

(Lk 2, 1-14)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.