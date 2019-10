Interpret: Les Siècles, François-Xavier Roth

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020934531

Während viele CD Produktionen bereits das Beethoven-Jahr 2020 vorwegnehmen, hat sich der Dirigent François-Xavier Roth mit seinen Musikerinnen und Musikern von Les Siècles noch einmal einem der Jahresregenten von 2019 angenommen. Hector Berlioz mit einem seiner Hauptwerke, der Symphonie fantastique.

Äußerst selten kommt es vor, dass ein Orchester unter dem gleichen Dirigenten ein und dasselbe Werk mehr als einmal auf CD aufnimmt. François-Xavier Roth allerdings hat nun, anlässlich des Berlioz-Jahres 2019, dessen Symphonie fantastique nach 2011 zum zweiten Mal auf Tonträger eingespielt. Ein noch sorgfältigeres Studium und vor allem auch der Einsatz von Instrumenten aus der Entstehungszeit um 1830 kommen dieser neuen Aufnahme von Les Siècles in höchstem Maße zu Gute. Inklusive der Glocken von La Cote-Saint-André, wo sich Berlioz in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts aufgehalten hatte und wo er u.a. auch an Lélio, der Fortsetzung der Symphonie fantastique, gearbeitet hatte.

Dem Klang der Instrumente der damaligen Zeit entsprechend oder auch geschuldet, ist diese Symphonie fantastique keine satte Orchestermalerei, sondern Roth hat eine klanglich sehr differenzierte und transparente Aufnahme gestaltet, die den jeweiligen Soloinstrumenten genug Raum gibt, sich zu entfalten. Man hat beinahe das Gefühl, als „der Künstler“, um den sich die jeweiligen Episoden wie die Träumereien, der Ball oder auch der Hexensabatt drehen, mitten im Orchester zu sitzen, so direkt fühlt man sich am Musikgeschehen. Dynamische gesetzte Akzente, organische Tempoübergänge und nicht zuletzt das ausgezeichnete Spiel der Musikerinnen und Musiker von Les Siècles erzeugen so eine spannende Geschichte mit einer Plastizität, der man mit dem inneren Auge folgen kann und mit der man mit dem schon angesprochenen „Künstler“ mitleiden möchte. François-Xavier Roth gilt als Dirigent wohl nicht zu Unrecht als der derzeit beste Vertreter der Musik von Hector Berlioz. (mg)