Lisa, George und ihre Kinder Marcus und Sarah kommen aus Aleppo. Sie leben seit zwei Jahren in Österreich. Die Eltern sprechen mittlerweile gut Deutsch, die Kinder verstehen auch Wienerisch. radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller hat die syrisch-christliche Familie in ihrer Wohnung in Wien-Meidling besucht – und erfahren, wie man es schaffen kann, noch einmal ganz neu anzufangen.

Passionswege-Sendung von Stefanie Jeller.

Erstausstrahlung: Sa., 24. Februar 2018, 19.00 Uhr.

Wiederholung: Mi., 28. Februar 2018, 19.00 Uhr.