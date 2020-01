Home Rubato Imre Széchényi – Diplomat und Musiker.

Die Musikredaktion von radio klassik Stephasdom erhält immer wieder wertvolle Anregungen von aufmerksamen Hörerinnen und Hörern. So war es auch ein netter Besuch von Lajos Széchény, der uns auf die Musik seines Vorfahren Imre aufmerksam machte. Geboren 1825 in Wien und aufgewachsen am Kaiserhof war Imre Széchényi weltgewandt, lebenslustig und sowohl Diplomat als auch leidenschaflicher Musiker. Nicht nur die adeligen Damen schätzten sein Klavierspiel, auch Johann Strauß war mit ihm seit den Tagen in St. Petersburg befreundet. Der Walzer-König widmete ihm auch zwei Werke: den „Gedankenflug-Walzer“ op. 215 und einen eigenen „Széchényi-Marsch“ op. 182. Franz Liszt bearbeitete sein Werk „Introduktion und ungarischer Marsch“. Ursula Magnes gestaltet zum 195. Geburtstag des Dipolmaten, Weltenbürgers und Musikers – am 15. Februar 2020 – einen musikalischen Széchényi-Salon um 11.

Zu hören werden auch Lieder von Franz Schubert sein, der Texte von Vater Ludwig von Széchényi vertonte. Die Széchényis, ein kunstsinniges und weitverzweigtes Adelsgeschlecht. Nachzulesen in „In eine bessre Welt entrückt“- Die Grafen Széchényi von Sárvár-Felsövidék und die Holde Kunst, erschienen im Seubert-Verlag.

(c) „A Trip to the Bréza“ 1877, Graf Dénes Széchényi.