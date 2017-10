Home Startseite Tag des österreichischen Sekts

2010 wurde von den österreichischen Sektherstellern der Tag des österreichischen Sekts ins Leben gerufen. Dieser Tag der „offenen Kellertür“ bildet alljährlich am 22. Oktober den Auftakt in die Sekthochsaison. Dabei laden die österreichischen Sekthersteller alljährlich Sektinteressierte in ihre Kellereien ein, um sich gemütlich verkostend der Vielfalt des österreichischen Sekts zu nähern. Zugleich werden anhand von Kellerführungen Einblicke in die Besonderheiten der einzelnen Produktionsschritte gewährt und man erfährt, inwiefern diese Qualität und Charakter des Endprodukts beeinflussen. Ein Erlebnis, das den Sektgenuss noch reizvoller macht.

Wie schon im vergangenen Jahr hat sich Chefredakteur Christoph Wellner in die Schlumberger Kellerwelten begeben und mit Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl über Sekt, seine Herstellung – und das Firmenjubiläum gesprochen. Die österreichische Traditionsfirma ist gleich alt, wie die Wiener Philharmoniker…

Dass natürlich auch die entsprechenden Sektsorten verkostet wurden, versteht sich von selbst. Mit dabei auch die heurige 175-Jahr-Jubiläums-Abfüllung.