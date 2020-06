Tagesablauf.

Der erste Beethoven-Biograph ist gleichzeitig eine der kuriosesten Gestalten im Umfeld des späten Beethoven: Anton Felix Schindler (1795-1864). Er lernte Beethoven im Herbst 1822 kennen und übernahm für diesen in den folgenden Jahren immer wieder Sekretärsdienste. Schindler genoss nach Beethovens Tod seine Position als „L’ami de Beethoven“, welche Bezeichnung er sich laut Heinrich Heine „sogar auf Visitenkarten“ drucken ließ. Für Heine war er ansonsten lediglich „eine schwarze Hopfenstange mit einer entsetzlich weißen Cravatte und einer Leichenbittermiene“ und der Dichter fragte sich in seinem Artikel in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“: „War dieser Freund Beethovens wirklich dessen Pylades? Oder gehörte er zu den gleichgültigen Bekannten, mit denen ein genialer Mensch zuweilen umso lieber Umgang pflegt, je unbedeutender sie sind …“

Obwohl Schindler nachweislich Einträge in Beethovens Konversationsheften fälschte und auch sonst widersprüchliche Angaben machte, musste selbst ein Musikkritiker wie Max Kalbeck (bekannt durch seine Brahms-Biographie) einsehen: man kam und kommt nicht an Schindlers Beethoven-Biographie vorbei. Oder in Kalbecks Worten: „Wir citieren diesen aufgeblasenen Kunst-Philister nur, weil er der Einzige ist, der bei seinem intimen persönlichen Verkehre mit Beethoven über gewisse Fragen Aufschluß zu geben vermag.“

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Viktor Urbainski