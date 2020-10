Home Impuls für den Tag NEU: Impuls für den Tag

Das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner, die ungleichen Schwestern Marta und Maria, und das Vater-unser-Gebet finden sich in den Evangelien dieser Woche. radio klassik spricht darüber mit dem Bibelwissenschaftler Markus Tiwald. Er zeigt, was die Bibeltexte heutigen Menschen sagen können. Etwa auf die Frage: Was muss ich tun, damit ich ein glückliches Leben führen kann?

Und wir erfahren, wer die „unmoralischen Helden“ sind, die Jesus in seinen Gleichnissen zu Vorbildern erklärt…

Markus Tiwald ist Professor für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Universität Wien und ausgebildeter Psychotherapeut.

Montag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

NACHHÖREN

Montag, 5. Oktober 2020

Der barmherzige Samariter. Wie man ein glückliches Leben führt.

(Lukasevangelium 10, 25-37)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier

Dienstag, 6. Oktober 2020

Über das leibliche und das geistliche Wohl. Die Schwestern Marta und Maria

(Lukasevangelium 10, 38-42)

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Gott ist Vater, aber mehr noch Mutter. Ein neuer Blick auf das Vater-unser-Gebet

(Lukasevangelium 11, 1-4)

Donnerstag, 8. Oktober 2020

Die unmoralischen Helden. „Wer anklopft, dem wird geöffnet“

(Lukasevangelium 11, 5-13)

Freitag, 9. Oktober 2020

Was bitte sind Dämonen?

(Lukasevangelium 11, 14-26 )

Samstag, 10. Oktober 2020

Herzlichen Glückwunsch!

(Lukasevangelium 11,27-28 )