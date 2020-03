Tanzarchiv.

Stetig in Bewegung – Zeitgenossenschaft und kritische Wertschätzung von Geschichte. So lautet das Motto von Andrea Amort. Sie ist Lehrende, Forschende, Kuratorin, Autorin und die wissenschaftliche Leiterin des Tanz-Archivs der MUK. In dieser Funktion ist sie mit der Erschließung des umfangreichen Text-Nachlasses von Rosalia Chladek und der Erstellung von wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen Projekten betraut. Gerade ging die Ausstellung Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne im Theatermuseum zu Ende. Ein wunderbares Beispiel für die Verbindung von wissenschaftlicher und performativer Arbeit. Andrea Amort und Katharina Illnar, Tänzerin und Mitarbeiterin am Tanz-Archiv sprechen mit Marion Eigl über Ihre Visionen, Pläne und Herausforderungen.

Katharina Illnar im Eroicasaal des Theatermuseum Wien (c) Armin Bardel