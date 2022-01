Home Rubato Tanzen, aber anders.

Die Ballsaison können wir uns heuer wieder aufzeichnen. So schaut’s zumindest derzeit aus. Aber was tun mit dem Wunsch nach beschwingter Musik, Lustwandeln in prunkvollen Räumen, „mal etwas Anderes erleben“?

Wenn Sie einen Innenraumspaziergang mit Aussicht wünschen, so könnte die Österreichische Nationalbibliothek ein guter Tapetenwechsel sein. Im Prunksaal werden derzeit Originalhandschriften des Barockkomponisten Johann Jacob Froberger ausgestellt- er schrieb Tanzmusik!

Musik zum Mitswingen gibt es am 25. Jänner um 19:00 im Antonio Vivaldi Saal mit Sängerin Stella Grigorian und Pianist und Komponist Bela Koreny. No Time To Die ist eine Hommage an James Bond, Filmmusik und Hits von Sinatra bis Kurt Weill. Da kommt man auf andere Gedanken.

Und wenn Sie schon immer dachten, dass Haydn beflügelt, dann können Sie sich über den Besuch von Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico und dem Kammerorchester Basel im Wiener Musikverein freuen: am 24. Jänner ist es soweit!