Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Tatjana Oppitz. Sie ist Vizerektorin für Infrastrukutur und Digitalisierung an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Tatjana Oppitz hat in Wien neben der International School auch das Lycée Francais de Vienne besucht. So erlernte sie zusätzlich zu ihrer Muttersprache Serbokroatisch bereits als Kind Deutsch, Englisch und Französisch. „Mein Vater begann in Wien eine diplomatische Karriere – daher wuchs ich in einer Multikulti-Environment-Umgebung auf, in der ich mich sehr gut entfalten konnte.“

Fast drei Jahrzehnte lang war Tatjana Oppitz für IBM – International Business Machines Corporation, tätig. Ihre Ernennung zur Generaldirektorin der IBM Österreich war ein großer Karriereschritt.

Seit 2019 ist Tatjana Oppitz Vizerektorin für Infrastrukutur und Digitalisierung an der Wirtschaftsuniversität Wien – dort, wo sie einst selbst Handelswissenschaften studierte.

„Sich als junge Frau in einer sehr männerdominierten Welt zu behaupten war nicht einfach“, sagt Tatjana Oppitz. Und auch der Wechsel aus der Privatwirtschaft in den akademischen Bereich sei herausfordernd gewesen. Stets profitiert hat sie von ihrer positiven Einstellung: „Damit hat man eine Wirkung auf die Außenwelt.“ Und wichtig ist ihr die Weiterentwicklung: „Wir sollten nie aufhören, an uns zu arbeiten und jeden Tag etwas Neues lernen. Raus aus der Komfortzone! Neugierig bleiben!“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.