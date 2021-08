Tchaikovsky.

Interpreten: Sarah Christian, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Jérémie Rhorer

Wie an dieser Stelle schon des Öfteren erwähnt, müssen es nicht immer nur die ganz großen Namen der „klassischen“ Musikszene sein, um großartige Aufnahmen zu veröffentlichen. Die junge Geigerin Sarah Christian z.B. ist Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und hat nun mit ihrem Orchester ein formidables Tschaikowsky Konzert herausgebracht. Dazu noch Kammermusik vom Feinsten, genauso, wie es Michael Gmasz gefällt.

Sarah Christian ist in unseren Breiten als Geigensolistin eher ein unbeschriebenes Blatt. Nach ihrem Studium bei Igor Ozim am Salzburger Mozarteum hat sie in Berlin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler bei Antje Weithaas weiterstudiert und wurde schließlich auch für einige Jahre an dieser renommierten Institution deren Assistentin. Im Jahr 2013 hat Sarah Christian das Probespiel zur Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen gewonnen und in dieser Funktion die höchst erfolgreiche Arbeit des Orchesters unter Chefdirigent Paavo Järvi entscheidend mitgeprägt. Nun schlüpft sie auf CD erstmals selbst in die Rolle der Solistin und gesellt sich so in eine illustre Runde mit Gautier Capucon, Lisa Batiashvili und Hillary Hahn.

Mit warmem, samtigem Klang empfängt Sarah Christian uns Zuhörer nach der kurzen Orchestereinleitung bei Tschaikowskys Konzertklassiker in D-Dur nur um ihrem Instrument schon wenige Momente später auf energische und kräftige Art und Weise die ersten Sechzehntelkaskaden und Doppelgriffklänge zu entlocken. Eine wahre Achterbahnfahrt an klanglichen und dynamischen Finessen, auf die uns Sarah Christian hier in Tschaikowskys Originalfassung des Violinkonzertes mitnimmt. Als treue und aufmerksame Wegbegleiter spielen ihre Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, die jede Temporückung, jedes Rubato ganz natürlich mitgestalten und die Solistin in jeder Phase des Konzertes unterstützen. Mit dem Streichsextett Souvenir de Florence Op. 70 von Tschaikowsky findet sich noch ein zweiter Höhepunkt auf dieser CD, für den sich Sarah Christian ein Ensemble mit ausgezeichneten Orchestermusikern und Solisten zusammengestellt hat. (mg)