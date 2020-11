Interpret: Dorothee Mields, Stefan Temmingh, u.a.

Label: Accent

EAN: 4015023243712

86 Jahre alt ist der Komponist Georg Philipp Telemann geworden, wobei man dabei von einer Schaffensperiode von ca. 75 Jahren ausgehen darf. Das ist wahrlich eine lange Zeit, doch dass dabei an die 3600 Werke entstanden sind, mutet nach wie vor unglaublich an. Einen ganz kleinen, aber äußerst feinen Teil dieses Riesen-Œuvres haben nun Sopranistin Dorothee Mields und Blockflötist Stefan Temmingh gemeinsam auf CD aufgenommen.

Über den Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg ist die Anekdote überliefert, dass Telemann in seiner Zeit als Kapellmeister am Eisenacher Hofe wegen der bevorstehenden Ankunft eines hohen Besuchs nur drei Stunden Zeit gegeben wurden, eine Kantate anzufertigen. Der Hofpoet verfasste den Text, und dazu schrieb Telemann gleichzeitig die Partitur, wobei er meist noch vor dem Dichter mit der Zeile fertig war. Nach etwas über einer Stunde war das Stück fertig. Vielleicht könnte das eine Erklärung dafür sein, dass er in seinem Leben so viele Werke geschaffen hat. Mit 1750 Werken nehmen die Kantaten dabei ungefähr die Hälfte seines Nachlasses ein, wobei es darunter auch heute noch viel „Neues“ zu entdecken gibt.

Dorothee Mields und Stefan Temmingh, gemeinsam mit dem Cellisten Daniel Rosin, dem Gambisten Domen Marinčič und der Cembalistin Wiebke Weidanz, sind im sog. Harmonischen Gottesdienst fündig geworden, in dem sich 72 Kantaten für Stimme, Soloinstrument und Basso continuo finden. Drei haben Sie daraus ausgewählt und für die CD durch vier Flötensonaten ergänzt. Das Erste, was mir beim Anhören in den Sinn gekommen ist, war das Wort Intimität. Einerseits, was die kleine Besetzung betrifft, andererseits aber vor allem, was das gemeinsame Musizieren zwischen der Sopranistin Mields und dem Blockflötisten Temmingh anbelangt. Hier wird gemeinsam geatmet, einander imitiert und sich hin und wieder auch neckisch ins das Solo des jeweils anderen eingemischt. Und man hört auch, dass sowohl Temmingh als auch Mields zur Crème de la Crème ihres jeweiligen Faches gehören. Alte Musik vom Feinsten. (mg)