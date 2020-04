Telemann: Markus-Passion 1759.

Interpret: Winter, Bierwirth, Poplutz, Flaig, Abele, Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert, Hermann Max

Label: cpo

EAN: 761203534722

Es müssen nicht immer nur die großen Werke von Johann Sebastian Bach sein, die uns Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem Text der Passionsgeschichte auf die Kar- und Ostertage einstimmen. Oft finden sich in den Archiven auch lange schlummernde Meisterwerke anderer Komponisten, wie eine Markus Passion von Georg Philipp Telemann.

46 liturgische Evangelienpassionen hat Georg Philipp Telemann in seiner Zeit in Hamburg von 1722 bis 1767 komponiert. Etwa die Hälfte dieser Werke sind überliefert, manche in Telemanns Originalhandschrift, andere in jener von Kopisten, teils im Original und teils in Bearbeitungen. Erst vor wenigen Jahren tauchte in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums zu Brüssel eine Abschrift einer Markus-Passion des Jahres 1759 auf, die heute als weitgehend originale Fassung gilt und derer sich Hermann Max mit der Rheinischen Kantorei und seinem Orchester Das Kleine Konzert nun angenommen hat.

Es ist ein Werk von knapp eineinhalb Stunden Länge, das in der Passionsgeschichte um das Leiden Christi direkt nach dem Abendmahl ansetzt und unmittelbar nach dem Tod Jesu endet – somit auf die Vorgeschichte, als auch auf die Erzählung über die Grablegung und Auferstehung verzichtet. Hermann Max, ein ausgewiesener Spezialist historisch informierter Musizierpraxis, hat sich für diese Aufnahme wieder ein ausgezeichnetes Solistinnen- und Solistenensemble zusammengestellt. Es ist eine Freude, den schönen, klaren Stimmen von Veronika Winter, Anne Bierwirth, Georg Poplutz, Matthias Flaig und Ekkehard Abele zu lauschen. Die Rheinische Kantorei und das Kleine Konzert bürgen ohnedies für meisterliche Qualität. Danke Hermann Max für die österliche Repertoireerweiterung! (mg)