Interpret: Richter, Balzer, Harvey, Feyfar, Neven Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Goltz

Label: Aparté

EAN: 5051083127738

Die vergangene Woche unserer CD Empfehlungen hat bewiesen, dass die geistliche Vokal- und Instrumentalmusik zur Passionszeit sehr viel Abwechslungsreiches zu bieten hat. Besonders angetan war Michael Gmasz diesmal von Telemanns Passions-Oratorium „Seliges Erwägen“, mit dem Freiburger Barockorchester.

„Seliges Erwägen des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi zur Beförderung heiliger Andacht, in verschiedene Betrachtungen, die aus dem Haupt-Inhalte der Passions-Historie zusammengefasset sind, abgefasset und im Hamburgischen Werck- und Zuchthause aufgeführt von Telemann.“ So lautet der etwas sperrige Originaltitel des Passionsoratoriums von Telemann, das bei Aparté kürzlich erschienen ist. Wie im 18. Jahrhundert üblich, hat auch Georg Philipp Telemann Jahr für Jahr ein Oratorium bzw. eine Passion zur Karwoche beigesteuert, sowohl in seinen 46 Jahren als städtischer Musikdirektor in Hamburg, als auch schon in den Jahren zuvor, weshalb die Musikwissenschaft davon ausgeht, dass sein Werkekatalog etwa 60 einschlägige Kompositionen umfasst. Die Uraufführung des „Seligen Erwägens“ fällt auf den Montag der Karwoche 1722 und bringt Telemann einen unerwarteten Erfolg, der dem Werk auch in den folgenden Jahrzehnten weitere Aufführungen sichert. Als eine der meistaufgeführten Passionen des 18. Jahrhunderts ist jedoch auch dieses Stück irgendwann in Vergessenheit geraten und wurde nun von Gottfried von der Goltz und seinen Freiburgern wiederentdeckt und wiederbelebt.

Im Gegensatz zu Bachs Passionen, den meisten anderen von Telemann und anderer Komponisten, ist das Selige Erwägen kein Bericht über das Leiden und den Tod Jesu, sondern eine Abfolge von einzelnen musikalischen Betrachtungen. Vom Abendmahl, der Verleugnung Petri, dem betenden und blutschwitzenden Jesus bis hin zum gekreuzigten Jesus und der Grablegung reichen die Stationen jener Betrachtungen. Choräle, Rezitative und Arien mit einem Solistenensemble um die Sopranistin Anna Lucia Richter, den Tenor Colin Balzer und den Bariton Peter Harvey, sowie mit dem Freiburger Barockorchester und Gottfried von der Goltz – Das ist norddeutscher Originalklang in Reinkultur! (mg)