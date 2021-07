Home Aktuell Geheimnis Tempel der Nacht.

Am kommenden Freitag gibt es am Gelände von Schloss Schönau an der Triesting eine Weltpremiere. Ein engagiertes Ensemble rund um Regisseuse und Intendantin Elena Schreiber sowie dem musikalischen Leiter Manfred Schiebel bringt das Stück GEHEIMNIS Tempel der Nacht zur Uraufführung. Ein Bericht von Ursula Magnes.

(c) Schloss Schönau