Emmanuel Tjeknavorian alias der Klassik-Tjek macht sich Gedanken über das „richtige Tempo“ in der Musik. Bei Werken von Tschaikowsky, Mozart oder Beethoven. Frei nach Wolfgang Amadé Mozart: „Das Notwendigste und das Härteste und die Hauptsache in der Musik ist das Tempo.“ Was sagt der Geiger? Was sagt der Dirigent?

(c) Lukas Beck