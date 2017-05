Home Rubato Auf den Spuren Diaghilevs.

Ursula Magnes besuchte das Eröffnungskonzert des diesjährigen Diaghilev-Festivals im russischen Perm. Und nütze die Möglichkeit Teodor Currentzis in seinem „künstlerischen Exil“ zum Gespräch zu treffen. Nach dem Konzert in der besonderen Atmosphäre eines einziartigen, fast aus der Zeit gefallenen, zutiefst romantischen Künstlerzimmers. Zu Wort kommt auch Marc de Mauny, General Manager des „Unternehmens Perm“. Dabei geht es um die Residenz des Orchesters MusicAeterna in der aktuellen und kommenden Saison im Wiener Konzerthaus, Mozarts „Titus“ in der Regie von Peter Sellers bei den kommenden Salzburger Festspielen und ein mögliches Schubert-Projekt für Wien.

(c) Nikita Chuntomov, Diaghilev Festival: Morgenkonzert des MusicAeterna Chores