Farbe kommt ins Spiel in der aktuellen Thaïs Inszenierung von Peter Konwitschny am Theater an der Wien. Im April leuchten die Farben über die Bildschirme- jetzt schwebt die Musik zu Ihnen! Wir kennen alle die berühmte Meditation für Geige, aber was hat es mit der Handlung auf sich? Hauptdarstellerin Nicole Chevalier gibt Einblicke in die Herausforderungen der Rolle, die Bedeutung der Musik für uns alle und was es für sie heißt, nicht vor live Publikum spielen zu können. Schalten Sie ein- Thaïs kommt zu Ihnen!

Fotokredit: (c) Werner Kmetitsch