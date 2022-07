Interpreten: Janoska Ensemble

Label: DG

EAN:602445403905

Seit einigen Jahren gibt es österreichweit kaum ein Festival, bei dem sie nicht regelmäßig auftreten. Landauf landab begeistert das Janoska Ensemble die Massen, mit seiner eigenen, unvergleichlichen Art, Musik aus verschiedenen Genres zu kombinieren und zu interpretieren. Den großen „Bs“ der Musikgeschichte haben sie ihr aktuelles Album gewidmet.

Janoska Style – das heißt Verneigung vor dem Original aber keinerlei Respekt vor musikalischen Konventionen. Oder auch „blind gegenüber Stil- und Genregrenzen“ sein, wie es in einem Plädoyer für das Album im Beiheft heißt. Apropos Album. Die verschiedenen Titel der neuen CD The Big B’s können natürlich einzeln gehört werden, wie es auf Streamingplattformen oder auch bei uns im Radio geschieht. Das Konzept der großen Bs erschließt sich in seiner Abfolge aber dann doch nur in seiner Albumsgesamtheit, die bei Bach beginnt und weiter von Beethoven bis Bernstein reicht, nur um wieder mit 9 Symphonies in 9 Minutes, also einem neunminütigen Streifzug durch Beethovens neun Symphonien zu enden. Nach den gezündeten Feuerwerken bringen Stücke wie die Bearbeitung des Adagios aus Beethovens Pathetique oder Frantisek Janoskas Souvenir pour Elise oder Bellissima Naomi wieder ein wenig Chillout-Effekt. Ein Gesamtkunstwerk mit vielen Einzelhighlights – so möchte ich es an dieser Stelle nennen.

Manche Stücke auf dieser CD stammen aus eigener Feder und sind den Kindern von Frantisek, Roman und Odrej Janoska gewidmet. Bei den Werken der Big B’s, also jenen von Bach, Beethoven, Brahms – aber vor allem Bartok, Brubeck und Bernstein verhält es sich aber auch so, als wären sie nie für eine andere Besetzung oder andere Ensembles geschrieben worden. Teilweise ganz nah am Original, und dann improvisatorisch doch wieder weit weg davon entfernt. Janoska Style eben. Das Faszinierendste für mich am Jansoka Ensemble ist, dass es offenbar keinerlei Musik gibt, die sich nicht für die vier Herren eignet. Das ist alles höchst originell, technisch brillant und nie bemüht oder aufgesetzt. Vom Wiegenlied zur virtuosen Tour de Force durch Beethovens Symphonien ist alles dabei, was das Musikliebhaberherz begehrt. (mg)