The Erlkings spielen Schumann.

Musik von Franz Schubert spielte und spielt nach wie vor die größte Rolle im Repertoire der Gruppe The Erlkings. Schon alleine der Name weist untrennbar auf diese Verbindung hin. Doch aktuell haben die vier jungen Herren – Bryan Benner, Ivan Turkalj, Simon Teurezbacher und Thomas Toppler – einen anderen Liederpfad eingeschlagen und beschäftigen sich ausführlich mit Robert Schumann. Liederkreis Op. 39 und Dichterliebe Op. 48 haben die Erlkings ins Repertoire aufgenommen und auf eine Doppel CD eingespielt. Am kommenden Freitagabend steht dazu eine große Release-Party im Muth auf dem Programm, die wie alles in der heutigen Zeit, nur virtuell und ohne Publikum über die Bühne gehen wird. Schon vorab hat Michael Gmasz den Sänger Bryan Benner und den Cellisten des Ensembles, Ivan Turkalj, online erwischt und sie über Allgemeines wie Spezielles befragt.

