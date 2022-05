The Erlkings mit der markanten Stimme von Bryan Benner haben gemeinsam mit dem Mandolinvirtuosen Marcello Smigliante Gentile Lieder von Ludwig van Beethoven in „Erlkings-Manier“ aufgenommen. Eine Reise mit Ludwig nach Sizilien. Wo die Zitronen blühen? Gleichzeitig legen The Erlkings mit Schubert Vol. 3 bereits die dritte Ausgabe mit Franz Peter Schubert-Liedern vor. Bryan Benner und Thomas Toppler sind live zu Gast bei Musikchefin Ursula Magnes.

