Interpreten: Stile Antico

Label: DECCA

EAN: 028948513406

Seit dem ersten August präsentieren wir Ihnen im Rahmen unseres Josquin Monats auf radio klassik Stephansdom täglich kürzere und teils auch längere Werke aus dem umfangreichen Schaffen von Josquin Desprez. Unsere CD der Woche steht diesmal ebenfalls ganz im Zeichen unseres Josquin Monats und wird Ihnen wie gewohnt wieder von Michael Gmasz näher vorgestellt.

Er gilt als bedeutendster Komponist der Frührenaissance und am 27. August gedachte die Musikwelt seines 500. Todestages – Josquin Desprez. Bekannt vor allem für seine vielen Vokalkompositionen, hat er den musikalischen Grundstein für nachfolgende Generationen und Komponisten wie Orlando di Lasso oder Giovanni Pierluigi da Palestrina gelegt. Josquin ist nicht so populär wie Mozart, Beethoven oder Haydn, daher halten sich die Neuerscheinungen anlässlich dieses runden Gedenktages eher in Grenzen, aber die neue CD von Stile Antico mit dem Titel The Golden Renaissance sticht heraus und überzeugt auf allen Ebenen.

Reine Männerensembles mit Countertenören und/oder Knabensopranen oder gemischte Ensembles? Das ist eine Frage, die so manchen Liebhaber alter Vokalmusik beschäftigt. Meiner Meinung nach hat beides seinen Reiz und diesmal präsentieren die zwölf Sängerinnen und Sänger des englischen Vokalensembles Stile Antico Franko-flämische Vokalpolyphonie vom Allerfeinsten, mit der Missa Pange Lingua von Josquin Desprez im Mittelpunkt. Mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten Chorklang beweisen sie einmal mehr, dass sie zu den führenden Vokalensembles unserer Zeit gehören. Herrlich, wie die einzelnen Stimmen ineinandergreifen und sich zu einem homogenen Ganzen mischen. Hier wird gemeinsam artikuliert, gemeinsam geatmet, dynamisch agiert und jeder Konsonant, jeder Wort Abschluss sitzt perfekt. Die Akustik der All Hollows‘ Gospel Oak Kirche im Londoner Stadtteil Hampstead trägt das Ihre zu dieser wunderbaren Aufnahme bei. (mg)