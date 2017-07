Home Operettenfenster The Gondoliers.

Zwei venezianische Gondoliere erfahren, dass einer von ihnen in Wirklichkeit ein Prinz ist. Die Freude über diese Nachricht wird nur von einer einzigen Tatsache getrübt: derjenige ist nämlich seit der Geburt einer ihm vorbestimmten Frau versprochen. Für die jung Vermählten ist das ein ebenso großes Dilemma, wie für die frisch verliebte Casilda (Gillian Knight). Hoffentlich können die D’Oyly Carte Opera Company und das New Symphony Orchestra of London gemeinsam mit Isidore Godfrey dieses Problem lösen! John Reed, Thomas Round und Alan Styler als verliebte bzw. vermählte Prinzenanwärter in dieser Gemeinschaftsoperette von Gilbert & Sullivan aus dem Jahr 1889.