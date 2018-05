Interpret: So Jin Kim, David Fung

Label: Genuin

EAN: 4260036254914

Es müssen nicht immer die großen, bei uns geläufigen und ohnehin bekannten Namen sein, die sich die Bezeichnung der CD der Woche auf radio klassik Stephansdom verdienen. Bei Genuin z.B. ist zuletzt eine CD mit der in unseren Breiten eher unbekannten Geigerin So Jin Kim und ihrem Klavierpartner David Fung erschienen, die Michael Gmasz auf mehreren Ebenen überzeugt.

Lyrische Musikalität, technische Brillanz und hinreißender Ton – das sind Attribute, die man in diversen Zeitungen liest, wenn man nach der Geigerin So Jin Kim sucht. Die einem jedoch auch sofort in den Sinn kommen, wenn man ihrem Spiel im Konzertsaal oder auf CD lauscht. Wie James Ehnes, Sarah Chang, Dmitri Sitkowetski, Midori, Nigel Kennedy oder auch Vadim Gluzmann uvm. hat Kim an der berühmten Juilliard School of Music in New York studiert und seit ihrem Debüt im Lincoln Center im Jahr 2006 spielt sie regelmäßig auf den großen Bühnen dieser Welt, übrigens auch hier in Wien im großen Saal des Wiener Musikvereins! Mit ihrem Klavierpartner David Fung, mehrfach ausgezeichneter Preisträger des Königin Elisabeth Wettbewerbes in Brüssel oder des Rubinstein Wettbewerbes in Tel Aviv, hat sie nun Werke von Richard Strauss, Avner Dorman und Franz Schubert aufgenommen.

Die Unterschiede der drei Musikstücke auf dieser CD bieten So Jin Kim die Möglichkeit, ihre Palette an musikalischen Ausdrucksmitteln komplett auszuschöpfen. Spritzig jedoch süß und fein im Klang bei Schuberts A-Dur Sonate D 574, intensiv und kraftvoll in der, in letzter Zeit öfter wiederentdeckten, Es-Dur Sonate von Richard Strauss und schließlich sowohl innig als auch furios extrovertiert bei Avner Dormans 2. Violinsonate aus dem Jahr 2008. David Fung steht ihr dabei am Klavier zur Seite und in technischer Brillanz und dynamischer Differenziertheit um nichts nach. Violinkammermusik, die richtig Freude macht! (mg)