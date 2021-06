Home Angerichtet The Guesthouse Vienna – Brasserie & Bakery.

Im Herzen der Wiener Innenstadt, gegenüber der Albertina und hinter der Staatsoper, befindet sich die Brasserie & Bakery im Boutique Hotel The Guesthouse Vienna. Die einzigartige Mischung aus Wiener Flair und kosmopolitischen Ambiente macht den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Auch in der Küche setzt man auf österreichische Tradition mit internationalen Akzenten, regionale und biologische Produkte stehen dabei im Vordergrund.

Ein besonderer Genuss ist das selbstgebackene Brot und Gebäck, das in Kooperation mit der Holzofenbäckerei Gragger entsteht.

The Guesthouse Vienna – Brasserie & Bakery

Führichgasse 10

1010 Wien

www.theguesthouse.at

Bild: missionINGE – The GuestHouse Vienna