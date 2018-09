Home Operettenfenster The King and I.

New York 1951, Broadway: Richard Rodgers bringt mit „The King and I“ eines der bis heute beliebtesten Musicals auf die Bühne. Diese amerikanische Operette stellt geradezu die logische Verbindung dar zwischen Lehárs „Land des Lächelns“ und des späteren Rodgers-Hammerstein-Erfolgs „The Sound of Music“. Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Witwe Anna, die an den Königshof zu Siam kommt, um die 67 (!) Kinder sowie die Haupt- und Nebenfrauen des Königs in westlicher „Zivilisation“ zu unterrichten. Die resolute Engländerin stellt dabei nicht nur den Palastalltag auf den Kopf, sondern bringt selbst den machtgewohnten Tyrannen in Verwirrung…

In unserer Aufnahme ist die Originalbesetzung der Broadway-Uraufführung am Werk: Hollywoodlegende Yul Brynner, der mit dem König von Siam die Rolle seines Lebens gefunden hatte, Gertrude Lawrence als Anna, Doretta Morrow als Tuptim, Larry Douglas als Lun Tha und Dorothy Sarnoff als Lady Thiang. Chor und Orchester des St. James Theatre New York unter Frederick Dvonch finden den richtig exotischen Ton.