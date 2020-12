Interpret: Théotime Langlois de Swarte, Thomas Dunford

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020941942

Liebe macht blind oder verrückt sein nach Liebe – das ist das Grundthema der CD The Mad Lover von Théotime Langlois de Swarte und Thomas Dunford. Es sind aber nicht die großen Liebeleien in Opern der Barockzeit, um die es sich dreht, sondern es ist die Melancholie, die einen hin und wieder beschleicht, wenn die Liebe nicht so erwidert wird, wie man es sich vorstellt.

Der Geiger Théotime Langlois de Swarte beschäftigt sich mit Violinrepertoire vom 17. Jahrhundert bis ins Heute. Besonders angetan hat es ihm aber doch das Historische, und das auch in historisch informierter Praxis. Barockmusikliebhaberinnen und -liebhaber haben ihn sicher schon des Öfteren als Mitglied von Les Arts Florissants oder des Ensembles Pulcinella gehört. Nun hat er seine erste Solo CD veröffentlicht und er hat sich dazu einen seiner langjährigen Instrumentalpartner eingeladen, den in Paris geborenen Lautenisten Thomas Dunford.

Begonnen hat alles mit einem sogenannten Ground von John Eccles, der bei Théotime Langlois de Swarte eine solche Begeisterung ausgelöst hat, dass er sich weiter ins Englische Repertoire für Violine der Barockzeit vertiefen wollte. Fündig geworden ist er schließlich beim anderen Eccles, nämlich Henry. Aber auch bei Henry und Daniel Purcell und vor allem bei Nicola Matteis Vater und Sohn. Je mehr er sich damit auseinander gesetzt hat hat, desto mehr ist de Swarte aufgefallen „dass man bei dieser Musik entdeckt, man selbst zu bleiben und auf eine sehr direkte Art und Weise zu spielen, ganz ohne Show.“ Und so klingt es auch, wenn er sich gemeinsam mit Thomas Dunford als „liebestoller Narr“ in Gedanken an den Hof Charles des Zweiten begibt. Melancholisch, improvisierend in Gedanken verloren, aber doch hin und wieder hochvirtuos und anspruchsvoll. Dazu die wunderbaren Lautenklänge als Basso Continuo Begleitung von Thomas Dunford. Zwei Namen, die wir in der „alte Musik“ Szene sicher öfter hören werden. (mg)