The Paris Album.

Interpret: Ensemble Diderot, Johannes Pramsohler

Label: Audax Records

EAN: 3770004137176

Während die Französische Oper nach dem Tod Jean Babtiste Lullys im Jahr 1687 seinem Stil noch weitere 100 Jahre treu bleiben sollte, wagte man auf instrumentalem Gebiet den einen oder anderen Schritt in eine neue Richtung. So etablierten sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts auch in Frankreich Concerti und Sonaten als Möglichkeiten der Formgebung. Ein reicher Schatz an wunderbarer Kammermusik, auf den uns Johannes Pramsohler einen Blick gewährt.

Der Barockgeiger Johannes Pramsohler ist auf seiner Suche nach frühen Triosonaten aus Frankreich u.a. bei Elisabeth Jacquet de la Guerre, André Campra, Francois Couperin, Louis-Nicolas Clérambault und Jean-Féry Rebel fündig geworden – vor allem aber auch im reichhaltigen Fundus des Sammlers und Komponisten Sébastien de Brossard. Einige der Werke auf diesem Pariser Album sind daher auch erstmals auf CD zu hören.

CDs des Ensemble Diderot mit seinem Leiter Johannes Pramsohler wurden bei uns auf radio klassik Stephansdom schon öfters an dieser Stelle erwähnt. Es ist aber nicht nur der forschende Zugang Pramsohlers, der seine Musikauswahl empfehlenswert machen würde, sondern vor allem das lebendige, klangschöne und dynamisch ausgefeilte Spiel des Geigers und seiner Mitmusiker Roldán Bernabé, Violine, Eric Tinkerhess an der Gambe und Philippe Grisvard am Cembalo. Perfekt aufeinander abgestimmt, spielen Pramsohler und Bernabé ihre Violinparts, wie aus einem Guss. Immer aktiv und knackig unterstützt von ihrem Basso continuo Duo. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch, dass parallel zum Pariser Album auch ein Londoner Album erschienen ist, das mit Werken von Robert King, Henry Purcell, John Blow und anderen nicht minder empfehlenswert ist! (mg)