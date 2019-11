Home CD der Woche The Peace Concert Versailles.

Interpret: Yuja Wang u.a., Wiener Philharmoniker, Franz Welser-Möst

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 028948375103

Mit der Unterschrift unter den Friedensvertrag von Versailles im Juni 1919 endete auf völkerrechtlicher Ebene der erste Weltkrieg. Schon im Jahr davor, am 11. November 1918, wurden die Kampfhandlungen nach dem Waffenstillstand von Compiègne eingestellt. Dieses Datums gedachten die Wiener Philharmoniker genau 100 Jahre später am 11. November 2018 mit einem Friedenskonzert in Versailles, das nun auf CD erschienen ist.

Es war ein denkwürdiger Abend, der da am 11. November vor einem Jahr im Opernhaus des Schlosses Versailles stattgefunden hat. Genau hundert Jahre nach Einstellung der Kampfhandlungen des ersten Weltkrieges hat Franz Welser-Möst ein Programm zusammengestellt und dirigiert, das zum einen die Kriegsparteien repräsentiert, die Mittelmächte wie die Alliierten, und zum anderen einen inhaltlichen Bezug zu Krieg und Frieden herstellt. Das erklärt auch die eher unübliche Programmierung, denn so haben Werke von Mozart, Debussy, Holst, Wagner, Ravel, Vaughan Williams, Beethoven und Charles Ives zueinander gefunden.

Mit Mozarts Zauberflöten-Ouvertüre, sinnbildlich für die humanistischen Werte der Aufklärung, wird das Programm eröffnet. Schon hier hört man, die Philharmoniker fühlen sich in royalem Glanz einfach wohl. Es zeigt sich aber auch schon zu Beginn, dass diese Aufnahme glasklar und für eine Live-Aufnahme äußerst transparent gestaltet ist, so als ob man inmitten des Orchesters sitzen würde. Ein Platz, der bei diesem Konzert allerdings der Pianistin Yuja Wang vergönnt war, die in gewohnter Perfektion das Konzert für die linke Hand von Maurice Ravel interpretiert, das bekanntlich für den Pianisten Paul Wittgenstein geschrieben wurde, der seinen rechten Arm während des ersten Weltkrieges verloren hatte. Erlesen auch die Besetzung im Agnus Dei aus Beethovens Missa solemnis, mit Elsa Dreisig, Ekaterina Gubanova, Daniel Behle und Ryan Speedo Green, sowie dem Choer de radio France. Ein denkwürdiger Abend, der wieder einmal beweist, dass Musik zu den schönsten Arten des Gedenkens gehört! (mg)