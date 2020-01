Home Liszt aus Raiding The (R)evolution of Rhapsody

Wie sich die Rhapsodie im Laufe der Zeit entwickelt hat… Dieses Motto hat sich das Janoska Ensemble augenzwinkernd als Motto seines Konzertes am 12. Oktober 2019 beim Liszt Festival in Raiding gegeben. und so verwundert es nicht, dass neben der 2. Ungarischen Rhapsodie von Franz Liszt die Bohemian Rhapsody von Queen und die 1. Esterházy Rhapodie von František Janoska erklingen.

Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert einen Mitschnitt dieses viel umjubelten Auftritts im Franz Liszt Konzertsaal in Raiding.

(c) Julia Wessely