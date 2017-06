Interpreten: Thibault Cauvin, Orchestre de Chambre de Paris, Julien Masmondet

Label: Sony Classical

EAN: 889853421824

Antonio Vivaldi gehört zu den sogenannten Vielschreibern der Komponistenzunft. 1973 hat der dänische Musikwissenschaftler Peter Ryom ein nach Gattung und Besetzung geordnetes Verzeichnis angefertigt, das inklusive Ergänzungen 812 Werke auflistet. Darunter finden sich alleine über 400 Konzerte für eines oder mehrere Soloinstrumente und Orchester. Vier davon, plus 2 Triosonaten hat sich der junge Gitarrist Thibault Cauvin für sein aktuelles Album ausgesucht und für sein Instrument zurecht gelegt.

Wie es auch schon in der Barockzeit üblich gewesen ist, hat Thibault Cauvin Konzerte für unterschiedlichste Besetzung für sich, also seine Gitarre, und begleitendes Orchester arrangiert. Die Qualität der Musik Vivaldis zeigt sich dabei einmal mehr, indem durch solche Bearbeitungen nichts an Farbigkeit und Originalität verloren geht. Bei den Werken für Mandoline und Laute ist eine Adaption für die Gitarre wohl auch noch naheliegend, beim a-Moll Violinkonzert RV 356, mag diese nicht mehr ganz so logisch wirken. Trotzdem hat man beim Anhören nie das Gefühl, als wäre dieses Konzert je für ein anderes Instrument gedacht.

Der französische Gitarrist Thibault Cauvin ist ein unermüdlicher Arbeiter, was die Beschäftigung mit seinem Instrument betrifft. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat er eine weltweite Konzerttournee begonnen, die seither nach wie vor kein Ende gefunden hat. Über 1000 Konzerte in mehr als 120 Ländern, dazu Preise bei 36 internationalen Wettbewerben und verschiedenste CD Produktionen. Zahlen und Fakten, die für den jungen Gitarristen sprechen. Auf seinem aktuellen Vivaldi Album ist er nun erstmals mit Orchester zu erleben und herausgekommen ist dabei eine hochvirtuose, flotte und spritzige Beschäftigung mit dem „Prete rosso“. Eine CD, die sich anfühlt wie ein schöner Sommerabend mit einem leichten Happen, einem guten Glas Wein und guten Freunden. (mg)