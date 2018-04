Home Operettenfenster The Yeomen of the Guard.

Sir Arthur Sullivan bezeichnete seine 1888 am Savoy Theatre uraufgeführte Oper „The Yeomen of the Guard“ als seine beste Arbeit. Dabei ist dieses Bühnenwerk keine der üblichen Sullivan-Gilbert’schen Savoy-Opern, sondern fällt durch seine ungewöhnlich düstere Handlung auf. Diese spielt im England Heinrichs VIII., wo Colonel Fairfax unschuldig im Tower of London sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Diese findet zwar nicht statt, dafür endet „The Yeomen of the Guard“ mit zwei unglücklichen Ehen und einem verrückt werdenden Narren. Doch keine Angst, Sir Malcolm Sargent leitet sein Royal Philharmonic Orchestra und die D’Oyly Carte Opera Company zuversichtlich durch die tragische Geschichte und Gillian Knight, John Reed und Elizabeth Harwood tun ein Übriges, um dafür zu sorgen, dass nur aus dem Tower of London und nicht vor dem Radioapparat geflüchtet wird.