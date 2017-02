Am 17. Februar feiert Werner Egks dreiaktige Oper „Peer Gynt“ in einer Inszenierung von Peter Konwitschny Premiere im Theater an der Wien. Richard Schmitz beschäftigt sich mit der einzigen zur Verfügung stehenden Aufnahme aus dem Jahr 1981. Es dirigiert Hans Wallberg. In den wichtigsten Partien ist Roland Hermann als Peer Gynt und Norma Sharp als Solveig zu hören.

Fotocredit: Theater an der Wien / beyond Mara Burmester