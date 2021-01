Home Spezial Thementag: Hilflos ausgeliefert – Lebensmittelpunkt Straße.

Der Thementag „Lebensmittelpunkt Straße“ am Donnerstag, 28. Jänner 2021 von 8 bis 18 Uhr gibt fesselnde Einblicke in das Leben von Straßenkindern und Jugend Eine Welt-Partnern. Wir berichten über die Hintergründe, warum Kinder und Jugendliche auf der Straße leben und darüber wie sie mit der Hilfe von Jugend Eine Welt wieder Chancen für eine besser Zukunft erhalten. Stündlich folgen Beiträge, Hintergründe und Spendeninfos zur Hilfe. Stefan Hauser hat zahlreiche Interviewpartner für diese Berichterstattung getroffen: ehemalige Straßenkinder, Volontäre die unterstützen und Verantwortliche der Projekte von Jugend Eine Welt, die oft in Zusammenhang mit den Stützpunkten der Salesianer Don Boscos zusammenhängen.