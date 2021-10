Thementag: missio – Päpstliche Missionswerke in Österreich.

Die Päpstlichen Missionswerke (Missio) wirken seit 1922 in 150 Ländern der Welt. Als eine der größten Spendenorganisationen in Österreich engagiert sich Missio Österreich mit Papst Franziskus an der Spitze für die Stärkung der wachsenden Weltkirche, vor allem in den armen Ländern. Wir setzen das Credo des Papstes konkret um. Missio geht gemeinsam mit den kirchlichen Partnern vor Ort an die Ränder dieser Welt: zu den Ärmsten, zu den Hungernden, zu den Notleidenden, zu den Kindern, zu den Fernen.

Der Thementag zu den Päpstlichen Missionswerken am Freitag, 22. Oktober 2021 von 8 bis 18 Uhr zeigt Ihnen die Vielfalt des Engagements der Spendenorganisation. Der Bogen spannt sich dabei von der Entstehung der Päpstlichen Missionswerke bis zur gegenwärtigen Hilfe. Der Thementag ist kurz vor dem diesjährigen Weltmissionssonntag, der am 24. Oktober 2021 begangen wird. Schwerpunktland 2021 ist Pakistan, einem Land ,in dem Christinnen und Christen mit drei Millionen Menschen eine kleine Minderheit darstellen. Sie sind oft Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Dazu kommt Bischof Samson Shukardin von der Diözese Hyderabad und Mervin Lobo, CEO der Partnerorganisation MALC zu Wort. Sie sprechen unter anderem über die Situation der Christen in Pakistan und speziell der Frauen, die Herausforderungen des Landes nach der Corona-Pandemie und die Rolle der Kirche für die Menschen.

In einem Rubato spezial um 11 Uhr am Freitag, 22. Oktober 2021 wird Pater Karl Wallner, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke über die Herausforderungen des katholischen Hilfswerks live im Studio sprechen.

Pater Karl Wallner, Nationaldirektor von missio