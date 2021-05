Home Startseite Thementag über Sebastian Kneipp heute.

Vor 200 Jahren am 17. Mai 1821 erblickte Sebastian Kneipp das Licht der Welt. Seine Erkenntnisse sind bis heute wichtige Säulen für ein gesundes Leben. In Kooperation mit dem Kneippbund hören Sie von 8 bis 18 Uhr am 17. Mai viel Wissenswertes zu Kneipp und seinem Wissen. Allgemeines und Wissenswertes über den Kneippbund, wichtiges zu den 5 Kneipp-Säulen: Bewegung, Heilpflanzen, Wasser, Ernährung, Lebensordnung. Sie bekommen Einblick in das Angebot der Kneipp-Kuren in Bad Mühllacken und Bad Kreuzen, den Kneipp-Kindergarten und das 1. zertifizierte Kneipp-Hotel in Österreich. Was eine Kneippbademeisterin macht. Zu Wort kommen Kräuterexpertinnen und Experten, aber auch Kneippärzte. Sowie die Angebotspalette des Österreichischen Kneippbundes.

Der radio klassik Stephansdom Thementag zu Kneipp in Kooperation mit dem Österreichischen Kneippbund.