Lebenswege Die Theolympia-Siegerin.

Teresa Dujmovits ist 17 Jahre alt, Absolventin der Sir Karl Popper Schule in Wien und hat die erste Schüler-Olympiade im Fach Religion in Österreich („Theolympia“) gewonnen. Den Text, den sie einreichte, hat sie zuhause in ihrem Zimmer geschrieben während der Wochen, in denen wegen der Pandemie kein Unterricht in den Klassen stattfinden durfte. Es ist ein Essay über Glaube und Vernunft, über den Zweifel, der zum Glauben dazugehört, und über das, was Glauben von absurden Verschwörungstheorien unterscheidet.

radio klassik präsentiert den Siegertext und hat die hochbegabte Schülerin und frisch gebackene Maturantin ins Studio eingeladen: „Was für mich im Verlauf des Schreibens sehr wichtig geworden ist, ist Glauben als Haltung, und Glauben als etwas, hinter dem man steht“, sagt Teresa Dujmovits. Glauben ist aber nicht nur etwas Religiöses, denn auch nichtreligiöse Menschen glauben an etwas, beispielsweise an die Menschenrechte.

In den nächsten Monaten trifft man Teresa Dujmovits übrigens in Den Haag, wo sie im Friedenspalast, dem Besucherzentrum beim Internationalen Gerichtshof, einen Freiwilligendienst leistet.

Sonntag, 5. September 2021, 17.30-17.55 Uhr.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.