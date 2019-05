Home Rubato Wächter der Sänger.

„Wächter der Sänger“, so versteht sich Christian Thielemann als Kapellmeister. Würde er die „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss so dirigieren wie es in der Partitur steht, wäre das Publikum nach dem ersten Akt taub. Er sei also nichts anderes als ein „Fliesenleger, der die Fugen korrekt und praktisch passend ausführt“. Solche und weitere Erkenntnisse, beispielsweise über den Unterschied einer Klavieprobe zu „Oper in Echtzeit“ und dessen Auswirkung auf Tempi und Dynamik verriet Christian Thielemann im Rahmen eines Pressegesprächs in der Wiener Staatsoper, wo die Oper am kommenden Samstag zur Premiere hat. In einer Regie von Vincent Huguet, die das zeigt, was Hugo von Hofmannsthal in seinem Märchen erzählt. Ursula Magnes führt durch die Sendung. Ideal für Hörerinnen und Hörer, die auch die letzte Ausgabe von Per Oper ad Astra über „Die Frau ohne Schatten“ hören konnten.

(c) Wiener Staatsoper