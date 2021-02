Home Lebenswege Thomas Bruckner.

Da ist ein Tumor in seinem Kopf, so groß wie ein Tischtennisball. Eine Diagnose, die Journalist Thomas Bruckner den Boden unter den Füßen wegzieht. Doch das Gewächs ist gutartig. Und bis zur Operation bleibt ihm noch Zeit. So kommt es dazu, dass Thomas Bruckner sich aufmacht: Als hoffender Patient und als fragender, zweifelnder Beobachter taucht er ein in den Dschungel der selbsternannten Wunderheiler, trifft Menschen, die von sich behaupten, überirdische Fähigkeiten zu besitzen.

Thomas Bruckner besucht Dorfheiler im Waldviertel, Geistchirurgen auf den Philippinen, Voodoo-Priester in Afrika und einen Schamanen in Bulgarien. Mit im Gepäck hat er stets seinen Verstand. Auch wenn der bei diesem Experiment manchmal ins Straucheln gerät. „Wundersuche – von Heilern, Geblendeten und Scharlatenen“ heißt das Buch in dem Thomas Bruckner seine Eindrücke niedergeschrieben hat. Es ist im Picus-Verlag erschienen.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: Ingo Pertramer