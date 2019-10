Home Opernsalon Thomas Ebenstein.

Am 29. September plauderte Thomas Dänemark im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper mit dem jungen Kärntner Tenor Thomas Ebenstein, der aktuell im Dezember 2019 sein Debüt an der New Yorker MET feiert. Ein Gespräch über Karriere, Direktoren, Aufgaben und Rollen. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung: Peter Schweighofer.