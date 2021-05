Bereits sein Vater Alfred Newman zählte in der goldenen Ära Hollywoods zu den bedeutendsten und mehrfach ausgezeichneten Filmmusikkomponisten. Thomas Newman, 1955 in eine wahre Musikerdynastie geboren, folgte Jahre später seinem Vorbild, konnte aber trotz seiner beachtlichen 15 Nominierungen die begehrte Oscar Statuette bis dato noch nie sein eigen nennen. Dafür suchten aber Millionen von Kinobesucherinnen und Kinobesucher zu seinen Klängen den animierten Fisch Nemo, ließen sich von der American Beauty verzaubern und jagten mit James Bond durch die wildesten Action Abenteuer. Eine Sendung von und mit Gerald C. Stocker, der radio klassik Stephansdom Filmmusik-Experte!



(c) Wikimedia Commons