Der Tibetologe Christian Schicklhuber zieht in seiner Tibet-Ausstellung direkte Vergleiche zwischen Sozialräumen des Himalaya-Gebiets und dem österreichischen Kulturraum. Im Mittelpunkt des Raumes steht die Feuerstelle. Dieser Ort der Gemeinschaft, auf dem jeder und jede seinen bestimmten Platz hat, erinnert an die „gute Stube“ in österreichischen Bauernhöfen.

Eine Sendung von Michaela Necker.

In 70 Tagen um die Welt

