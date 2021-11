Home Rubato Tibor Kovac.

Was kann man alles mit einer Violine anstellen? Tibor Kovac kennt so ziemlich alle Möglichkeiten. Er ist nicht nur langjähriges Mitglied der Wiener Philharmoniker. Ebenso musiziert er weltweit als Solist und Kammermusiker. Die Philharmonic Five unterhalten virtuos mit einem Mix aus Klassik, Jazz, Latin und mehr. Diese Formation hätte diese Woche ein Benefizkonzert zugunsten von Auxilium Infantilis gegeben, einer Organisation, die hilfsbedürftige Kinder unterstützt. Was dieser Verein macht, darüber wird Tibor Kovac heute sprechen, und Musik aus dem geplanten Konzertprogramm mitbringen. Außerdem gibt’s einen Einblick in die Welt des Probespiels, wofür Tibor Kovac eine Meisterklasse auf Idagio gestaltet!