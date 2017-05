Home Startseite Tini Kainrath.

In der 54. Sendung von Wienerlied. Klassisch begrüßt Richard Schmitz die Sängerin Tini Kainrath im Studio. Der vielseitigen Künstlerin ist weder das Dudeln noch das Jiddische fremd, und auch für „nur“ eine Oberstimme ist sie sich nicht zu schade. Tini Kainrath und Peter Havlicek haben mit Karl Hodina noch vor seinem Tod die CD Geborgene Schätze aufgenommen, die am 6. Juni im Bockkeller der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wir dürfen von diesem außergewöhnlichen Tondokument Ausschnitte bringen, und gehen in gewohnter Weise dem Geheimnis des Wienerischen auf den Grund.