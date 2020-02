Home CD der Woche Tis too late to be wise.

Interpret: Kitgut Quartet

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020939987

„‘Tis too late to be wise“, es ist zu spät, um weise zu sein – heißt die Debüt-CD des Kitgut Quartet, die kürzlich bei harmonia mundi erschienen ist. Michael Gmasz ist da anderer Meinung, denn er hat über diese CD doch einiges mehr über das gemeinsame Spiel von vier Streichinstrumenten gelernt, als über die übliche Musikgeschichtsschreibung zu erfahren ist.

Luigi Boccherini und Joseph Haydn wird im Allgemeinen die „Erfindung“ der Gattung Streichquartett zugeschrieben. Der Erste hat 91 davon komponiert, der Zweite immerhin 68 an der Zahl. Dass die beiden allerdings nicht die ersten gewesen sind, die Musik für vierstimmige Streicherbesetzung geschaffen haben, mag auf der Hand liegen, denn von irgendwoher müssen ja auch sie ihre Inspiration geholt haben. So finden sich schon in früheren Zeiten kleine Werke, Tänze, kurze Sonaten etc. für vier Streichinstrumente. U.a. von Sammartini und Vivaldi – und, von englischen Komponisten, die solche Stücke vorwiegend als Pausenfüller für diverse Umbauarbeiten im Theater geschrieben haben, um das Publikum davon abzuhalten, aus Langeweile nach Hause zu gehen.

Diese sogenannten „Curtain Tunes“ von Henry Purcell, Matthew Locke und John Blow haben die vier Mitglieder des Kitgut Quartet, benannt nach den Darmsaiten, die über ihre Instrumente gespannt sind, mit einem Streichquartett von Joseph Haydn kombiniert, das gute 100 Jahre später entstanden ist und trotzdem noch den Geist des „Alten“ in sich trägt. So ist eine spannende, wohlklingende Stunde Musikgeschichte entstanden, in der uns die vier Spezialistinnen und Spezialisten für historische Musizierpraxis dem Ursprung des Streichquartettspieles ein wenig näher bringen. Knackig gespielt, inspiriert improvisiert und, vor allem bei Haydns bewegteren Sätzen, mit erfrischend musikantischem Zugang erarbeitet. Tis too late to be wise – Es mag also zu spät sein, um weise zu sein – es ist aber nie zu spät, um ein bisschen weiser zu werden! (mg)