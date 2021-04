Wenn Benjamin Britten ein Stück Weltliteratur vertont, entsteht ein großes Kunstwerk: Death in Venice nach der berühmten Novelle Tod in Venedig von Thomas Mann. In seiner 230. Sendung beschäftigt sich Richard Schmitz mit Benjamin Brittens letztem Werk, uraufgeführt am 16. Juni 1973 im Rahmen des Aldeburgh Festival im englischen Suffolk. Zu hören sind Aufnahmen mit Stuart Bedford, Graeme Jenkins und Richard Hickox. Peter Pears, Robert Tear und Philip Langridge interpretieren die Rolle des Gustav von Aschenbach. Alan Opie, Gerald Finley und Michael Chance übernehmen die übrigen Rollen.

(c) Wiener Volksoper