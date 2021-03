Home Aktuell In Memoriam Krzysztof Penderecki.

Am 29. März 2020 verstarb Krzysztof Penderecki im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Krakau. Die Akademie der Künste Berlin, deren Mitglied er seit 1979 gewesen ist, nannte ihn in einem Nachruf den „wichtigsten polnischen Komponisten und Dirigenten des 20. Jahrhunderts“ und „einen der engagiertesten Humanisten des internationalen Musiklebens“. „Durch seinen Tod verliert die Musikwelt einen Komponisten, der seit den späten 1950er Jahren bis in die jüngste Gegenwart tonangebend blieb“, schrieb die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Ein Jahr nach dem großen Verlust für die Musikwelt erinnert radio klassik Stephansdom an Krzysztof Penderecki mit kleineren und größeren Werken im Tagesprogramm. Als Höhepunkt erklingt dazu in der Klassik im Nachmittag 14.00 Uhr seine 7. Symphonie „Seven Gates of Jerusalem“, die er im Jahr 1996 für die 3000-Jahr-Feier der Stadt Jerusalem komponiert hat. Ein beeindruckendes Werk für Solostimmen, Sprecher, drei gemischte Chöre und groß besetztes Symphonieorchester in einer Live-Aufnahme vom 16. November 1999 aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.