Der tschechische Dirigent Tomáš Hanus leitete mit Tschaikowskys Oper Eugen Onegin die letzte Premiere vor dem zweiten Lockdown an der Wiener Staatsoper. Musikchefin Ursula Magnes hat den sympathischen achtfachen Familienvater mit Wohnsitzen in Brünn und Cardiff im Teesalon der Wiener Staatsoper zum Gespräch getroffen (mit FFP2-Maske!). Ein Gespräch über das Aufwachsen in Brünn, wo man wunderbar österreichisches Fernsehen empfangen konnte, Schubert-Streichquartette in kleinen Dörfern zu Zeiten der Samtenen Revolution, die Bedeutung von Jiří Bělohlávek für die auffallend erfolgreiche junge tschechische Dirigentengeneration, das Gustav Mahler Jugendorchester und die Welsh National Opera und vieles mehr.