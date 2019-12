Home Rubato Tomasz Konieczny.

Tomasz Konieczny ist derzeit im Theater an der Wien in der Oper Halka von Stanisław Moniuszko zu erleben. In der Rolle des Janusz begeistert der Bassbariton an der Seite von Piotr Beczała und Corinne Winters einmal mehr das Publikum. Marion Eigl freut sich sehr den Kammersänger, für viele ist er ja aktuell DER Wotan, live im Studio zu begrüßen.

© Monika Rittershaus, Theater an der Wien: Piotr Beczała (Jontek), Tomasz Konieczny (Janusz)