Tonkünstler Orchester: Neujahrskonzert.

Interpret: Olga Peretyatko, Tonkünstler Orchester, Alfred Eschwé

Label: Tonkünstler

EAN: 0742832943697

Die Neujahrskonzerte des Tonkünstler Orchesters sind normalerweise eines der Highlights im jährlichen Tourkalender, bei dem die Musikerinnen und Musiker wirklich zu den Menschen im Land reisen und musikalische Neujahrsgrüße von Schwechat bis Amstetten oder von Schrems bis Wiener Neustadt bringen. Auch diese sind Corona zum Opfer gefallen. Aber zur Freude seines Publikums hat das Tonkünstler Orchester kürzlich eine Neujahrskonzert CD veröffentlicht, und so kommt der musikalische Gruß sogar noch näher nach Hause.

Der Dirigent Alfred Eschwé gilt seit Jahrzehnten als Garant für schwungvolle Interpretationen der Wiener Tanzmusik. Seien es Operetten an der Wiener Volksoper oder anderen Opernhäusern oder die unzähligen Silvester- und Neujahrskonzerte, die er in den mittlerweile mehr als 20 Jahren mit dem Tonkünstler Orchester aus Niederösterreich veranstaltet hat. Am 28. Dezember 1998 hat er sein erstes Silvesterkonzert mit den Tonkünstlern dirigiert und auch im Jahr 2021 wäre er wieder durch die Lande gereist und hätte auf seine charmante und profunde Art und Weise durch Programme mit Lehár, Strauss, Suppé u.a. geführt.

Eine CD kann zwar das Live Erlebnis nicht zu 100% ersetzen, aber immerhin bietet sie eine Alternative und in diesem Fall eine sehr schöne und gelungene. Zur Musik der bereits erwähnten Komponisten gesellen sich diesmal Werke von Aram Chatschaturjan, Antonín Dvořák, Edward Elgar und Hans Christian Lumbye, den man zu Lebzeiten als den Dänischen Johann Strauss gefeiert hat. Schmankerl auf dieser CD sind aber auch die drei Arien von Charles Gounod, Johann Strauss Sohn und Franz Lehár, denen die großartige Olga Peretyatko mit ihrer Stimme besonderen Glanz verleiht. Ein abwechslungsreiches Programm, mit viel Schwung und einigen romantischen Intermezzi. Und das hoffentlich auch bald wieder live im Konzert! (mg)